Саакашвили снова обвинили в незаконном пересечении границы Грузии

Генеральная прокуратура Грузии выдвинула обвинение экс-президенту страны Михаилу Саакашвили из-за незаконного пересечения границы, сообщает «РЕН ТВ».

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Постановление об еще одном обвинении зачитал прокурор в тюрьме города Рустави. При этом присутствовали правозащитники бывшего лидера страны.

По данным прокуратуры, 28 сентября в порт Порти вошло судно «Вильнюс» из Украины. В ночь на 29 сентября из него вышел трейлер с прицепом, загруженный молочной продукцией. Саакашвили был в грузовике.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи. Тем не менее спустя 8 дней после задержания политика начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили заявил, что тот начал принимать продукты.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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