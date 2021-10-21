Власти Грузии подтвердили Саакашвили возможность перейти в тюремную клинику
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который на протяжении 20 дней держит голодовку в Руставской тюрьме, будет переведен в больницу в случае ухудшения состояния его здоровья. Об этом рассказала глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.
При этом Брегадзе подчеркнула, что в настоящий момент Саакашвили находится в стабильном состоянии, и все его показатели жизнедеятельности не превышают границ нормы. По словам министра, политик может быть направлен в 18 медицинское учреждение Особой пенитенциарной службы.
При этом глава пенитенциарной службы страны Ника Цхвариашвили ранее заявлял, что Саакашвили в тюрьме принимает некоторые продукты. «Насколько мне известно, он начал принимать продукты, в том числе мед, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением», - отметил чиновник.
Заявления бывшего президента Грузии о вмешательстве Путина в его задержание никто не будет воспринимать всерьез, рассказал руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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