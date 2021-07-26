Саакашвили рассказал, что будет после запуска «Северного потока - 2»
После того, как будет запущен трубопровод «Северный поток — 2» Украина должна приступить к разработке собственных ресурсов, в частности, «зеленого» водорода. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
По его словам, нельзя верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска нового газопровода сохранится. Саакашвили утверждает, что геополитическое значение Украины будет уменьшаться вместе с началом работы «Северного потока - 2» . Придется компенсировать это путем разработки своих ресурсов.
Политик также обвинил Россию в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики Украины Сергей Терехин заявил, что Киев на данный момент больше волнуют не деньги, а потеря «фактора сдерживания» для России, которым является газопровод.
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