Саакашвили назвал условие прекращение голодовки

Сейчас Саакашвили находится в тюремной больнице. Перевозить экс-президента в военный госпиталь будут в ночь с 19 на 20 ноября, сообщила Гварамия.

По словам адвоката , сейчас важно, как медики будут выводить Саакашвили из длительной голодовки.

18 ноября Экс-президент Грузии упал в обморок во время встречи с адвокатами. Причиной потери сознания стала длительная голодовка. Политик до сих пор находится в реанимации.

