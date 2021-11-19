Саакашвили назвал условие прекращение голодовки
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен прекратить голодовку сразу же после помещения его в военный госпиталь города Гори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката заключенного Нику Гварамия.
Сейчас Саакашвили находится в тюремной больнице. Перевозить экс-президента в военный госпиталь будут в ночь с 19 на 20 ноября, сообщила Гварамия.
По словам адвоката , сейчас важно, как медики будут выводить Саакашвили из длительной голодовки.
18 ноября Экс-президент Грузии упал в обморок во время встречи с адвокатами. Причиной потери сознания стала длительная голодовка. Политик до сих пор находится в реанимации.
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