Саакашвили назвал условие прекращение голодовки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен прекратить голодовку сразу же после помещения его в военный госпиталь города Гори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката заключенного Нику Гварамия.

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Сейчас Саакашвили находится в тюремной больнице. Перевозить экс-президента в военный госпиталь будут в ночь с 19 на 20 ноября, сообщила Гварамия.

По словам адвоката , сейчас важно, как медики будут выводить Саакашвили из длительной голодовки.

18 ноября Экс-президент Грузии упал в обморок во время встречи с адвокатами. Причиной потери сознания стала длительная голодовка. Политик до сих пор находится в реанимации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Саакашвили
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