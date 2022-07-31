Саакашвили потерял интерес к политике
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили больше не интересна политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Валерия Гелбахиани.
По его словам, бывший лидер страны намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение». Кроме того, он уйдет из всей грузинской политики, потому что «теперь это вопрос жизни и смерти».
Правозащитник отметил, что теперь главная задача Саакашвили — «следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти».
Ранее Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме, которое он назвал «целенаправленной инвалидизацией».
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