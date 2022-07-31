Саакашвили потерял интерес к политике

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили больше не интересна политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Валерия Гелбахиани.

Экс-президенту Грузии Саакашвили предложат лечение в частной клинике

По его словам, бывший лидер страны намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение». Кроме того, он уйдет из всей грузинской политики, потому что «теперь это вопрос жизни и смерти».

Правозащитник отметил, что теперь главная задача Саакашвили — «следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти».

Ранее Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме, которое он назвал «целенаправленной инвалидизацией».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаМихаил Саакашвили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры