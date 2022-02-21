Саакашвили объявил о новой голодовке из-за плохого лечения

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что объявляет бессрочную голодовку, сообщает ТАСС.

Врачи выступили против возвращения Саакашвили в тюрьму

По его словам, причиной стало плохое лечение в тюрьме, которое он назвал «целенаправленной инвалидизацией».

«Вы хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку», - сказал Саакашвили на судебном заседании.

Ранее Саакашвили заявил в суде, что во время своего президентства четыре раза тайно встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для обсуждения вопроса непризнания Минском независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудГолодовкаГрузияМихаил Саакашвили
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