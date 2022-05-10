Экс-президенту Грузии Саакашвили предложат лечение в частной клинике
Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили предложат перевод в частную клинику в Тбилиси, сообщает РИА Новости.
По его словам, при необходимости бывший грузинский лидер сможет пройти в ней лечение.
«Во избежание возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет предложено доставить его в клинику Вивамеди, где он будет обследован и где, при необходимости, пройдёт лечение», - добавил министр.
Ранее Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме, которое он назвал «целенаправленной инвалидизацией».
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