Экс-президенту Грузии Саакашвили предложат лечение в частной клинике

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили предложат перевод в частную клинику в Тбилиси, сообщает РИА Новости.

ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Саакашвили на ненадлежащее обращение в тюрьме

По его словам, при необходимости бывший грузинский лидер сможет пройти в ней лечение.

«Во избежание возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет предложено доставить его в клинику Вивамеди, где он будет обследован и где, при необходимости, пройдёт лечение», - добавил министр.

Ранее Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме, которое он назвал «целенаправленной инвалидизацией».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГолодовкаЛечениеГрузияМихаил Саакашвили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры