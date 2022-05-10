Экс-президенту Грузии Саакашвили предложат лечение в частной клинике

По его словам, при необходимости бывший грузинский лидер сможет пройти в ней лечение.

«Во избежание возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет предложено доставить его в клинику Вивамеди, где он будет обследован и где, при необходимости, пройдёт лечение», - добавил министр.

Ранее Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме, которое он назвал «целенаправленной инвалидизацией».

