Партия Саакашвили пообещала мирную революцию в Грузии

Оппозиционная партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» намерена устроить в стране мирную революцию. Об этом журналистам заявил председатель политсовета политорганизации Леван Хабеишвили.

Тбилиси обвинил страны Балтии в попытке втянуть Грузию в конфликт с Россией

Он напомнил, что в 2003 году в Грузии мирным путём был «свергнут режим Эдуарда Шеварднадзе», а позже в Армении премьер-министр Никол Пашинян «победил вместе с народом».

«Также мирно, в рамках конституции, мы собираемся совершить в Грузии мирную революцию... мирное свержение», - подчеркнул политик.

Ранее председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия нужна Западу в качестве «второго фронта» против России, сообщает RT.

