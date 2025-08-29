Партия Саакашвили пообещала мирную революцию в Грузии
Оппозиционная партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» намерена устроить в стране мирную революцию. Об этом журналистам заявил председатель политсовета политорганизации Леван Хабеишвили.
Он напомнил, что в 2003 году в Грузии мирным путём был «свергнут режим Эдуарда Шеварднадзе», а позже в Армении премьер-министр Никол Пашинян «победил вместе с народом».
«Также мирно, в рамках конституции, мы собираемся совершить в Грузии мирную революцию... мирное свержение», - подчеркнул политик.
Ранее председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия нужна Западу в качестве «второго фронта» против России, сообщает RT.
