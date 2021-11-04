Саакашвили похудел на 20 кг за время голодовки в грузинской тюрьме
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится под арестом в грузинской тюрьме, похудел на 20 кг за время голодовки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.
По ее словам, идет 34-й день голодовки. «В любой момент могут начаться необратимые процессы в печени и почках. Да, он получает медикаментозную поддержку для облегчения состояния, но это же не питание», — заявила Денисова.
По ее словам, на территории тюрьмы находится реанимобиль для обеспечения массажа сердца и переливания крови.
Как сообщалось ранее, президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что никогда не помилует арестованного бывшего главу государства Михаила Саакашвили.
Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября.
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