Саакашвили похудел на 20 кг за время голодовки в грузинской тюрьме

По ее словам, идет 34-й день голодовки. «В любой момент могут начаться необратимые процессы в печени и почках. Да, он получает медикаментозную поддержку для облегчения состояния, но это же не питание», — заявила Денисова.

По ее словам, на территории тюрьмы находится реанимобиль для обеспечения массажа сердца и переливания крови.

Как сообщалось ранее, президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что никогда не помилует арестованного бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября.

