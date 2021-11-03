Врач Саакашвили заявил, что экс-президент Грузии стал слабее
Личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья Михаила Саакашвили становится хуже, передает «Интерфакс».
По словам доктора, Саакашвили пройдет ряд медицинских тестов. Кипшидзе, в частности, отметил, что у политика скачет давление и меняется пульс.
Экс-лидер Грузии держит голодовку 33 дня.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- Умер актер из сериала «Бригада»
- Число умерших от коронавируса в мире превысило 5 млн
- СМИ: в Гамбурге обнаружен мертвый пассажир в самолете из Стамбула
- Байден раскритиковал Путина в вопросе работы с климатическими изменениями
- Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины с детьми в ДТП под Мурманском
- Премьер Британии прокомментировал отсутствие Путина на саммите в Глазго
- Милонов потребовал посадить на 30 суток за лесбийский поцелуй на фоне Вечного огня
- Молдавия вернет Украине и Румынии взятый ранее газ
- Над Украиной нависла жёсткая экономическая блокада
- Министр обороны Украины Таран подал в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru