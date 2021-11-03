Врач Саакашвили заявил, что экс-президент Грузии стал слабее

Личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья Михаила Саакашвили становится хуже, передает «Интерфакс».

По словам доктора, Саакашвили пройдет ряд медицинских тестов. Кипшидзе, в частности, отметил, что у политика скачет давление и меняется пульс.

Экс-лидер Грузии держит голодовку 33 дня.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи.

