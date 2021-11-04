Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что никогда не помилует арестованного бывшего главу государства Михаила Саакашвили, сообщает RT.

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«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остаётся в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу», — заявила она.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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