Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили

«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остаётся в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу», — заявила она.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи.

