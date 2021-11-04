Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что никогда не помилует арестованного бывшего главу государства Михаила Саакашвили, сообщает RT.
«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остаётся в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу», — заявила она.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи.
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