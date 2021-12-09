Саакашвили отказался прийти на суд из-за плохого самочувствия

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что из-за состояния здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании 9 декабря, на котором городской суд Тбилиси будет рассматривать дело о незаконном пересечении границы, сообщает «РЕН ТВ».

Саакашвили покинул зал суда после своей речи

«Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены», — написал политик на своей странице в Facebook.

При этом Саакашвили не присутствовал и на первом заседании 16 ноября.

Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему грузинское общество возмущено отношением властей к Саакашвили, здоровье которого подкосила многодневная голодовка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры