Саакашвили отказался прийти на суд из-за плохого самочувствия
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что из-за состояния здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании 9 декабря, на котором городской суд Тбилиси будет рассматривать дело о незаконном пересечении границы, сообщает «РЕН ТВ».
«Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены», — написал политик на своей странице в Facebook.
При этом Саакашвили не присутствовал и на первом заседании 16 ноября.
Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему грузинское общество возмущено отношением властей к Саакашвили, здоровье которого подкосила многодневная голодовка.
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