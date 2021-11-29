Саакашвили покинул зал суда после своей речи

Отмечается, что после длившегося более часа выступления Саакашвили отказался оставаться в зале суда несмотря на то что, что судья Нино Элиешвили спрашивала, желает ли он присутствовать на заседании.

Адвокаты экс-президента в дальнейшем заявили, что он сделал это по рекомендации врачей, которые не советовали политику присутствовать на процессе более двух часов.

Это стало первым публичным выступлением Саакашвили после ареста. Суд сегодня, 29 ноября рассматривает дело по обвинению политика в растрате бюджета, превышении полномочий и избиении.

