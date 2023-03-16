СМИ: Польским врачам разрешили посетить Саакашвили
16 марта 202316:26
Грузинские власти разрешили польским властям посетить экс-президента страны Михаила Саакашвили, сообщил в соцсетях журналист Рикард Йозвяк.
Он не назвал дату приезда медиков, а также уточнил, что речи о переводе Саакашвили в другое лечебное заведение на сегодняшний день не идет.
Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о критической потере веса. По его словам, он похудел со 120 до 64 килограмм.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru