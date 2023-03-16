СМИ: Польским врачам разрешили посетить Саакашвили

Он не назвал дату приезда медиков, а также уточнил, что речи о переводе Саакашвили в другое лечебное заведение на сегодняшний день не идет.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о критической потере веса. По его словам, он похудел со 120 до 64 килограмм.

