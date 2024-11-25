С затонувшей в Египте яхты спасли 28 человек, 17 пропали без вести

Он отметил, что продолжается поиск 17 человек, которые пропали без вести. По словам Ханафи, поисково-спасательный самолет смог забрать некоторых выживших, фрегат был направлен для спасения остальных.

Ранее администрация провинции Красное море сообщила, что яхта, на которой находились 31 турист и 14 членов экипажа, затонула утром 25 ноября в Красном море около побережья Марса-Алама. Граждан России на борту яхты не было. Сообщение о кораблекрушении поступило в 5:30 утра по местному времени (6:30 мск), передает «Радиоточка НСН».

