С затонувшей в Египте яхты спасли 28 человек, 17 пропали без вести

С яхты Sea Story, затонувшей около побережья египетского города Марса-Алам, спасли 28 человек, 17 считаются пропавшими без вести. Об этом заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи.

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Он отметил, что продолжается поиск 17 человек, которые пропали без вести. По словам Ханафи, поисково-спасательный самолет смог забрать некоторых выживших, фрегат был направлен для спасения остальных.

Ранее администрация провинции Красное море сообщила, что яхта, на которой находились 31 турист и 14 членов экипажа, затонула утром 25 ноября в Красном море около побережья Марса-Алама. Граждан России на борту яхты не было. Сообщение о кораблекрушении поступило в 5:30 утра по местному времени (6:30 мск), передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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