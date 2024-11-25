С затонувшей в Египте яхты спасли 28 человек, 17 пропали без вести
С яхты Sea Story, затонувшей около побережья египетского города Марса-Алам, спасли 28 человек, 17 считаются пропавшими без вести. Об этом заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи.
Он отметил, что продолжается поиск 17 человек, которые пропали без вести. По словам Ханафи, поисково-спасательный самолет смог забрать некоторых выживших, фрегат был направлен для спасения остальных.
Ранее администрация провинции Красное море сообщила, что яхта, на которой находились 31 турист и 14 членов экипажа, затонула утром 25 ноября в Красном море около побережья Марса-Алама. Граждан России на борту яхты не было. Сообщение о кораблекрушении поступило в 5:30 утра по местному времени (6:30 мск), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru