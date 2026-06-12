Суд узаконил пожизненный приговор фигуранту дела об убийстве «Моторолы» Погорелову
Апелляционный военный суд узаконил пожизненный приговор Александру Погорелову по делу об убийстве командира батальона Арсена Павлова («Моторола») и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
По данным источника, на текущей неделе суд оставил приговор Погорелову и другим фигурантам без изменений, жалобы защиты тоже не были удовлетворены. Уточнялось, что все осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого режима.
19 июня 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на Захарченко и убийстве Павлова. Тогда главный обвиняемый по делу Александр Погорелов получил пожизненное лишение свободы, а остальные фигуранты дела — Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен — от 12 до 17 лет колонии строгого режима.
Согласно материалам обвинительного заключения, в 2014 году сотрудники СБУ решили убить Александра Захарченко, для чего организовали агентурную сеть. По заданию СБУ Александр Погорелов приехал в Донецк, где следил за Захарченко. В августе 2017 года он организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал глава ДНР, установив в туалете взрывчатку, которую позже обнаружили полицейские.
В документах также указано, что в 2016 году сотрудники СБУ решили убить командира Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола», для чего Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил офицер. 16 октября 2016 года неустановленный террорист привел взрывчатку в действие, и «Моторола» погиб в лифте.
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