Суд узаконил пожизненный приговор фигуранту дела об убийстве «Моторолы» Погорелову

Апелляционный военный суд узаконил пожизненный приговор Александру Погорелову по делу об убийстве командира батальона Арсена Павлова («Моторола») и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным источника, на текущей неделе суд оставил приговор Погорелову и другим фигурантам без изменений, жалобы защиты тоже не были удовлетворены. Уточнялось, что все осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

19 июня 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на Захарченко и убийстве Павлова. Тогда главный обвиняемый по делу Александр Погорелов получил пожизненное лишение свободы, а остальные фигуранты дела — Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен — от 12 до 17 лет колонии строгого режима.