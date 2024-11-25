Граждан РФ не оказалось на борту затонувшей яхты у побережья Египта
Граждан России не было на борту яхты, которая потерпела крушение в Красном море у побережья Египта. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев со ссылкой на данные владельца судна.
Яхта Sea Story затонула в районе города Марса-эль-Алам. Всегор на борту был 31 турист из разных стран, а также 14 членов экипажа. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», некоторые люди с судна обнаружены в море живыми, поиски остальных продолжаются.
Сообщение о кораблекрушении поступило в 5:30 утра по местному времени (6:30 по московскому). В спасательной операции задействованы вертолет и военный корабль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru