Граждан РФ не оказалось на борту затонувшей яхты у побережья Египта

Граждан России не было на борту яхты, которая потерпела крушение в Красном море у побережья Египта. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев со ссылкой на данные владельца судна.

Яхта Sea Story затонула в районе города Марса-эль-Алам. Всегор на борту был 31 турист из разных стран, а также 14 членов экипажа. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», некоторые люди с судна обнаружены в море живыми, поиски остальных продолжаются.

Сообщение о кораблекрушении поступило в 5:30 утра по местному времени (6:30 по московскому). В спасательной операции задействованы вертолет и военный корабль.

