В Париже полиция задержала более 120 участников протеста
Полицейские Парижа задержали более 120 участников протеста против пенсионной реформы, сообщает телеканал BFM со ссылкой на правоохранительные органы.
Первые стычки произошли на площади Согласия. Спустя 1,5 часа полицейские приступили к разгону демонстрантов. При этом применялись водометы и слезоточивый газ. Демонстранты пытались поджигать строительные леса. Погромы продолжились в соседних кварталах.
Люди поджигали мусорные баки, скутеры и автомобили.
Напомним, к вечеру протестующие начали строить баррикады. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки.
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