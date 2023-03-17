В Париже полиция задержала более 120 участников протеста

Полицейские Парижа задержали более 120 участников протеста против пенсионной реформы, сообщает телеканал BFM со ссылкой на правоохранительные органы.

Пенсионная реформа во Франции запущена в обход голосования в парламенте

Первые стычки произошли на площади Согласия. Спустя 1,5 часа полицейские приступили к разгону демонстрантов. При этом применялись водометы и слезоточивый газ. Демонстранты пытались поджигать строительные леса. Погромы продолжились в соседних кварталах.

Люди поджигали мусорные баки, скутеры и автомобили.

Напомним, к вечеру протестующие начали строить баррикады. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
ТЕГИ:ПротестыПенсионная РеформаФранция

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