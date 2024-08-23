С погибшим на СВО актером Шишовым простятся 24 августа

С погибшим в боях в Курской области актером Евгением Шишовым простятся в Выборге (Ленинградская область) 24 августа, сообщил Telegram-канал 47news.

Актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации

Отмечается, что церемония прощания пройдет во Дворце культуры. Похоронят актера на Верхне-Черкасовском кладбище.

Напомним, погибшему актеру было 42 года, у него осталась дочь. Он запомнился зрителю по ролям в проектах «Морские дьяволы», «Великолепная пятерка», «Шугалей», «Невский».

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ФОТО: Кадр из сериала «Условный мент - 2»
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