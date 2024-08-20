Актер Евгений Шишов погиб в боях под Курском

Актер Евгений Шишов погиб в ходе боевых действий под Курском. Сообщение об этом опубликовано на странице артиста на портале «Кино-Театр.ру».

«Погиб в Курской области, защищая территорию России», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, смерть Шишова подтвердили его коллеги. Актеру было 42 года, у него осталась дочь.

Евгений Шишов родился в 1982 году. Артист снимался в кино и сериалах, он известен по ролям в проектах «Морские дьяволы», «Великолепная пятерка», «Шугалей», «Невский».

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