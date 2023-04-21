С актера Алека Болдуина сняли обвинения по делу об убийстве оператора
С американского актера Алека Болдуина сняли все обвинения в деле об убийстве оператора Галины Хатчинс, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ABC News.
Как заявили адвокаты актера, они довольны решением закрыть дело против своего подзащитного. Правозащитники также призвали к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого происшествия.
Инцидент произошел в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выстрелил из пистолета во время репетиции эпизода. Оружие оказалось заряжено боевыми патронами. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение.
По словам актера, он не нажимал на спусковой крючок пистолета, выстрел случился произвольно.
Напомним, съемки фильма «Раст» с Болдуином возобновят в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- С актера Алека Болдуина сняли обвинения по делу об убийстве оператора
- СМИ: утечка американских секретных документов не уменьшила решимости Запада помогать Украине
- В Белгороде столкнулись автобусы и легковушка
- В Москве в пункте выдачи обнаружили подозрительную посылку
- Гладков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва на улице в Белгороде
- Стали известны подробности об убийце 10-летней девочки в КЧР
- Лавров заявил, что США объявили крестовый поход России
- Минобороны сообщило о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом
- Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города
- СМИ: Google перестал показывать ряд маршрутов транспорта в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru