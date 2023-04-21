С актера Алека Болдуина сняли обвинения по делу об убийстве оператора

Как заявили адвокаты актера, они довольны решением закрыть дело против своего подзащитного. Правозащитники также призвали к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого происшествия.

Инцидент произошел в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выстрелил из пистолета во время репетиции эпизода. Оружие оказалось заряжено боевыми патронами. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение.

По словам актера, он не нажимал на спусковой крючок пистолета, выстрел случился произвольно.

Напомним, съемки фильма «Раст» с Болдуином возобновят в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

