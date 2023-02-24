Суд разрешил Болдуину сниматься в фильме после убийства оператора

Болдуину также разрешили общаться со свидетелями по своему делу, в том числе с режиссером Джоэлем Соузой, но запретили обсуждать стрельбу. Съемки должны возобновиться весной в штате Монтана.

В 2021 году актер во время репетиции на съемках вестерна «Раст» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза получил тяжелые ранения. По словам Болдуина, выстрел произошел самопроизвольно.

Напомним, актер отказался признавать вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчин.

