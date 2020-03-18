С 20 марта по всей Великобритании закроют школы

В Великобритании закроют школы по всей стране с 20 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Интерфакс.

Как заявил Джонсон, школы будут закрыты до особого распоряжения.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 2626 случаев заражения коронавирусом из которых 104 закончились летальным исходом.

Ранее сегодня стало известно, что Россия с 20 марта вводит временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Соответствующее поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин.



