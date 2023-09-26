Rzeczpospolita: В Польше назвали упавшую в 2022 году ракету украинской
Ракета, упавшая в ноябре 2022 года на юго-востоке Польши близ украинской границы, принадлежала ПВО Украины. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на неофициальные источники.
Издание отмечает, что Киев не предоставил Варшаве никаких материалов по инциденту. Однако польские следователи сделали свои выводы о ЧП, в результате которого погибли два человека: специалисты заключили, что ракета не могла быть выпущена из России, пишет RT. На польской территории упала ракета типа S-300 5В55, дальность которой составляет от 75 до 90 километров.
«Тогда российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува. Даже если предположить, что российские батареи были размещены в Белоруссии, то от того места, где они тогда были, до Пшеводува по прямой — 150 километров», — отмечается в материале.
По данным польских правоохранителей, в день ЧП украинские силы ПВО запускали ракеты парами, один снаряд попал в цель, другой «полетел в пустоту». Польской стороне известно место пуска.
При этом прокуратура Польши пока не распространяет заключение следствия «из-за его закрытого характера». Варшава направила Киеву запрос о правовой помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru