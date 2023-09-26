Rzeczpospolita: В Польше назвали упавшую в 2022 году ракету украинской

Издание отмечает, что Киев не предоставил Варшаве никаких материалов по инциденту. Однако польские следователи сделали свои выводы о ЧП, в результате которого погибли два человека: специалисты заключили, что ракета не могла быть выпущена из России, пишет RT. На польской территории упала ракета типа S-300 5В55, дальность которой составляет от 75 до 90 километров.

«Тогда российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува. Даже если предположить, что российские батареи были размещены в Белоруссии, то от того места, где они тогда были, до Пшеводува по прямой — 150 километров», — отмечается в материале.

По данным польских правоохранителей, в день ЧП украинские силы ПВО запускали ракеты парами, один снаряд попал в цель, другой «полетел в пустоту». Польской стороне известно место пуска.

При этом прокуратура Польши пока не распространяет заключение следствия «из-за его закрытого характера». Варшава направила Киеву запрос о правовой помощи.

