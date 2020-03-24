Ряд стран Африки объявили о закрытии границ из-за коронавируса
24 марта 202000:48
Власти ряда африканских стран объявили о закрытии границ в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции на своих территориях. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, границы закрыли Нигерия, Зимбабве и Эфиопия. Отмечается, что движения грузов вводимые ограничения не коснутся. Предварительно, мера вводится на четыре недели.
Ранее 21 марта в министерстве здравоохранения Зимбабве заявили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом COVID-2019.
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