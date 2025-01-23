Рютте поддержал угрозу Трампа ввести новые антироссийские санкции

На полях Всемирного экономического форума в Давосе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что был бы счастлив, если бы президент США Дональд Трамп ввел новые антироссийские санкции. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Рютте призвал исправить «неправильную» траекторию конфликта на Украине

По словам главы Североатлантического альянса, экономика России сегодня пребывает в «ужасно плохом состоянии». Он добавил, что санкции помогут окончательно ее уничтожить. Рютте подчеркнул, что надеется на то, что Европа присоединится к новым антироссийским санкциям.

Ранее Рютте заявил, что поражение Украины в конфликте с Москвой обойдется Западу в триллионы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Санкции СШАСанкцииСанкции Против РоссииНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры