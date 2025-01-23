Рютте поддержал угрозу Трампа ввести новые антироссийские санкции

По словам главы Североатлантического альянса, экономика России сегодня пребывает в «ужасно плохом состоянии». Он добавил, что санкции помогут окончательно ее уничтожить. Рютте подчеркнул, что надеется на то, что Европа присоединится к новым антироссийским санкциям.

Ранее Рютте заявил, что поражение Украины в конфликте с Москвой обойдется Западу в триллионы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

