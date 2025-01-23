Рютте призвал исправить «неправильную» траекторию конфликта на Украине
НАТО должна нарастить помощь Украине, чтобы изменить траекторию конфликта на территории страны. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, пишет РИА Новости.
«Мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что то, что происходит на фронте, неправильно», — отметил генсек.
Кроме того, Рютте заявил, что украинский конфликт имеет геополитическое значение. В связи с этим все западные страны должны участвовать в поддержке Киева.
Ранее генсек НАТО призвал блок перейти на «мышление военного времени» и увеличивать расходы на оборону, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст Турции: Жертвами пожара на курорте Карталкая стали 78 человек
- СМИ: Константин Меладзе побоялся вернуться в Россию
- СМИ: США передислоцировали свои ракетные комплексы на Филиппинах
- ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов и 48 дронов по Белгородской области
- Джонни Депп обратился к российским зрителям
- Рютте призвал исправить «неправильную» траекторию конфликта на Украине
- В СВР Армении усомнились в возможности разморозки членства страны в ОДКБ
- Россиянин Плешивцев вышел в финал юниорского парного Australian Open
- СМИ: Евросоюз отказался отправить на Украину 200 тысяч западных миротворцев
- Роспотребнадзор предупредил, что сезон активности клещей может начаться раньше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru