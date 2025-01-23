Рютте призвал исправить «неправильную» траекторию конфликта на Украине

НАТО должна нарастить помощь Украине, чтобы изменить траекторию конфликта на территории страны. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, пишет РИА Новости.

«Мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что то, что происходит на фронте, неправильно», — отметил генсек.

Кроме того, Рютте заявил, что украинский конфликт имеет геополитическое значение. В связи с этим все западные страны должны участвовать в поддержке Киева.

Ранее генсек НАТО призвал блок перейти на «мышление военного времени» и увеличивать расходы на оборону, напоминает РЕН ТВ.

