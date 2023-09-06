Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины
Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
Кандидатуру Умерова предложил президент Украины Владимир Зеленский. По итогам голосования её поддержали 338 депутатов, один парламентарий воздержался, проголосовавших против не было.
На посту главы Минобороны Умеров сменил Алексея Резникова, об отставке которого стало известно 3 сентября.
Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова не позволит ему избежать ответственности за военные преступления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru