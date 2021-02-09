Страны Балтии и Польша готовят список санкций в связи с арестом Навального
Литва, Латвия, Эстония и Польша ведут подготовку санкций против лиц, ответственных за арест оппозиционера Алексея Навального после его возвращения в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
По словам министра, представители стран в настоящее время согласовывают список лиц, против которых будут направлены санкции. Ландсбергис добавил, что согласование списка на высшем уровне ожидается в ближайшее время.
На прошлой неделе суд заменил Навальному условный срок на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев. Оппозиционера обвинили в том, что он нарушал условия испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». Навальный - основатель Фонда борьбы с коррупцией, который признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента.
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