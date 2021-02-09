Страны Балтии и Польша готовят список санкций в связи с арестом Навального

По словам министра, представители стран в настоящее время согласовывают список лиц, против которых будут направлены санкции. Ландсбергис добавил, что согласование списка на высшем уровне ожидается в ближайшее время.

На прошлой неделе суд заменил Навальному условный срок на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев. Оппозиционера обвинили в том, что он нарушал условия испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». Навальный - основатель Фонда борьбы с коррупцией, который признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента.



