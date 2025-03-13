Русский мэр колумбийского города заявил о давлении из-за борьбы с коррупцией

Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что против него подан иск о снятии с должности, официально мотивированный его работой на госслужбе до выборов. Однако, по мнению Краснова, истинной причиной происходящего является его антикоррупционная деятельность и противостояние местным политическим элитам.

Он заявил, что давление исходит от «традиционных политиков феодального типа». По словам мэра, в первой инстанции суд встал на сторону обвинителей, проигнорировав представленные им доказательства. Краснов подчеркнул, что рассчитывает оспорить решение в Верховном суде, куда он намерен подать апелляцию в ближайшие дни.

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Он также отметил, что его борьба с коррупцией вызвала сопротивление устоявшихся политических кругов. По словам мэра, избиратели осознают, что речь идет о противостоянии с теми, кто десятилетиями контролировал город. Краснов рассказал, что столкнулся с давлением со стороны СМИ и политиков, а также с попытками оказать влияние на судей.

Мэр напомнил, что после победы на выборах в сентябре 2023 года пообещал привлечь в регион иностранные инвестиции. Он также сообщил, что городская администрация унаследовала долги в размере 93 млрд песо, из которых удалось погасить около четверти. По словам Краснова, падение популярности из-за плохого состояния дорог сменилось ростом поддержки после заключения контракта на их ремонт стоимостью 5 млрд песо.

Краснов живет в Колумбии около десяти лет и имеет местное гражданство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Михаила Краснова
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