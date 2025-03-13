Русский мэр колумбийского города заявил о давлении из-за борьбы с коррупцией

Он также отметил, что его борьба с коррупцией вызвала сопротивление устоявшихся политических кругов. По словам мэра, избиратели осознают, что речь идет о противостоянии с теми, кто десятилетиями контролировал город. Краснов рассказал, что столкнулся с давлением со стороны СМИ и политиков, а также с попытками оказать влияние на судей.

Мэр напомнил, что после победы на выборах в сентябре 2023 года пообещал привлечь в регион иностранные инвестиции. Он также сообщил, что городская администрация унаследовала долги в размере 93 млрд песо, из которых удалось погасить около четверти. По словам Краснова, падение популярности из-за плохого состояния дорог сменилось ростом поддержки после заключения контракта на их ремонт стоимостью 5 млрд песо.

Краснов живет в Колумбии около десяти лет и имеет местное гражданство, передает «Радиоточка НСН».

