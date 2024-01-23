В Колумбии расследуют вступление россиянина Михаила Краснова в должность мэра

Генеральная прокуратура Колумбии начала расследование предполагаемых нарушений избирательного законодательства из-за вступления россиянина Михаила Краснова в должность мэра.

В октябре 2023 года мэром колумбийского города Тунха, столицы департамента Бояка, стал уроженец Саратова Михаил Краснов. За Краснова отдали голоса более 25 тысяч человек (32% избирателей) из 150-тысячного города. Он вступил в полномочия 1 января 2024 года. Краснов является профессором экономики и преподаёт в местном университете, он получил гражданство Колумбии еще в 2013 году.

В конце августа Краснов рассказывал РИА Новости, что еще в детстве переехал с семьей в Германию, а потом в Южную Америку, где он «влюбился в Тунху» и осел в этом городе. Местные называют Краснова «русским». После того, как он собрал 32 тысячи подписей для участия в выборах мэра, партия «La Fuerza de la Paz» предложила саратовцу стать ее кандидатом, передает «Радиоточка НСН».

