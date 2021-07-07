«Русских хакеров» обвинили в атаке на сайт Республиканской партии США
Хакеры, которые, как предполагается, связаны с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии США, передает Bloomberg.
Преступники причастны к группировке APT29, или Cozy Bear. К каким данным хакеры получили доступ и удалось ли им выкрасть какие-либо данные, неизвестно.
При этом представитель Национального комитета Республиканской партии опроверг информацию, что системы комитета подверглись взлому.
Ранее президент США Джо Байден заявил, кибератака против американской компании Kaseya не нанесла значительного урона. При этом глава государства подчеркнул, что точный масштаб нападения хакеров еще не установлен.
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