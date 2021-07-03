СМИ: Связанные с Россией хакеры атаковали американскую IT-компанию
Международная компания Kaseya подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя, за которой могут стоять связанные с Россией хакеры. Об этом сообщает Bloomberg.
Kaseya производит программное обеспечение для компаний, предоставляющих интернет-услуги в дистанционном формате. Компания имеет штаб-квартиры в Дублине и Майами. Хакерская атака затронула по меньшей мере шесть подобных компаний, клиентами которых являются около 200 более мелких предприятий. Предположительно данные компаний оказались временно заблокированы. Как сообщает Bloomberg, хакеры требуют выкуп в размере 44,9 тысячи долларов.
По данным агентства, к кибератаке могут быть причастны хакеры из группировки REvil, как утверждается, они могут быть связаны с Россией.
В заявлении на сайте Kaseya указано, что компания в настоящий момент предоставляет услуги «ограниченному числу клиентов» из-за «возможной атаки». Произаводитель ПО порекомендовал клиентам прекратить пользоваться их услугами до завершения расследования причин инцидента.
В свою очередь, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США сообщило, что «приняло меры» для установления причин и устранения последствий возможной кибератаки.
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