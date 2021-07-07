Байден заявил, что хакеры нанесли «минимальный» урон компании Kaseya
Кибератака против американской компании Kaseya не нанесла значительного урона. Об этом заявил президент США Джо Байден.
По его словам, специалисты по национальной безопасности выяснили, что атака доставила лишь "минимальный ущерб" бизнесу страны. При этом президент подчеркнул, что точный масштаб нападения хакеров еще не установлен.
Байден добавил, что будет располагать большей информацией в течение следующих нескольких дней. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, заявила, что специалисты по кибербезопасности еще не выяснили, кто несет ответственность за данную кибератаку.
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