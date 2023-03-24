Румынский сенатор заявила об угрозах со стороны МИД Украины
24 марта 202317:57
Румынский сенатор, автор законопроекта об аннексии части территории Украины Диана Шошоакэ заявила, что ей поступали угрозы смертью. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Шошоакэ подозревает, что к этому причастно министерство иностранных дел Украины. Сенатор отметила, что Украина продемонстрировала свой характер фашистского и жестокого государства.
Ранее американский офицер разведки в отставке Скотт Риттер раскрыл план Польши по аннексии части Украины.
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24 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru