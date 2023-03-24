Румынский сенатор заявила об угрозах со стороны МИД Украины

Румынский сенатор, автор законопроекта об аннексии части территории Украины Диана Шошоакэ заявила, что ей поступали угрозы смертью. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Названы «законные» основания Польши претендовать на земли Украины

Шошоакэ подозревает, что к этому причастно министерство иностранных дел Украины. Сенатор отметила, что Украина продемонстрировала свой характер фашистского и жестокого государства.

Ранее американский офицер разведки в отставке Скотт Риттер раскрыл план Польши по аннексии части Украины.

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Фото: Соцсети/UkraineMFA
ТЕГИ:МИД УкраиныУгрозыУкраинаСенаторыРумыния

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