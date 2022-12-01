Названы «законные» основания Польши претендовать на земли Украины

«Польша может законно войти на территории. А Украине вряд ли хватит сил их оттуда убрать. Земли действительно могут стать польскими. Их оккупация очень вероятна», - резюмировал он.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель. По его словам, речь идет о территориях Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

