Названы «законные» основания Польши претендовать на земли Украины

У Польши есть исторические основания претендовать на территории Украины, заявил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, власти Польши считают Украину своей провинцией, которая незаконным путем отделилась.

Он также напомнил, что в Киеве приняли закон, который позволяет полякам проводить силовые операции на территории Украины.

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«Польша может законно войти на территории. А Украине вряд ли хватит сил их оттуда убрать. Земли действительно могут стать польскими. Их оккупация очень вероятна», - резюмировал он.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель. По его словам, речь идет о территориях Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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