Румынский сенатор предложила присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины

Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ представила законопроект, согласно которому парламент республики должен принять решение об объединении с Молдавией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее законодатель зарегистрировала документ, предусматривающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Киевом, а также аннексию части территорий Украины.

«Парламент Румынии уполномочивает правительство ... немедленно начать переговоры с властями в Кишиневе, чтобы завершить объединение с Молдавией», — указано в законопроекте.

При этом Румыния должна будет сообщить о территориальных изменениях США, НАТО, ООН и Евросоюзу. В пояснительной записке к документу Шошоакэ отметила, что инициатива предполагает переговоры лидеров о «воссоединении Великой Румынии» в результате присоединения Молдавии и «незаконно удерживаемых» Украиной территорий.

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ФОТО: РИА Новости
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