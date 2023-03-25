Сенатор из Румынии после угроз Киева призвала не поддерживать Украину
Румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала немедленно пересмотреть поддержку Украины со стороны Бухареста. Об этом политик написала в соцсетях.
Ранее Киев ввел санкции против Шошоакэ и включил сенатора в базу данных ресурса «Миротворец». До этого законодатель зарегистрировала в румынском сенате законопроект о разрыве соглашения с Украиной о добрососедских отношениях и аннексии ряда украинских территорий.
По словам Шошоакэ, действия Киева говорят о том, что Украина — государство с террористическими тенденциями.
«Такого рода угрозы ... показывают, что Румыния поддерживает преступное государство деньгами и помощью, прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву», — подчеркнула сенатор.
Шошоакэ добавила, что Киев не заслуживает поддержки, которую ему оказывают в мире.
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