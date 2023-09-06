Румыния сообщила союзникам по НАТО об обнаружении обломков БПЛА
Президент Румынии Клаус Йоханнис проинформировал союзников по Североатлантическому альянсу об обнаружении обломков беспилотника, передает ТАСС.
«По мере того, как расследование принесет новые доказательства, мы сможем сделать следующие шаги», - сказал политик.
Сообщения об обнаружении элементов российского дрона в Румынии появились в среду, 6 сентября. Отмечается, что элементы БПЛА нашли рядом с границей с Украиной.
Президент Румынии ранее опровергал информацию о падении на территории страны обломков российских беспилотников, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине
- Румыния сообщила союзникам по НАТО об обнаружении обломков БПЛА
- Уролог Петрищев: плохой рост волос на бороде может быть связан с генетикой
- В Ленобласти произошла разгерметизация газопровода
- Умеров: численность ВСУ составляет около 800 тысяч военнослужащих
- Белый дом заявил об отсутствии радиоактивной угрозы от снарядов с ураном
- В Японии подешевели поддержанные машины после ограничений поставок в РФ
- ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном
- При пожаре в самарской больнице погиб один человек
- В США признали усиление авторитета Индии в космонавтике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru