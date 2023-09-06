Румыния сообщила союзникам по НАТО об обнаружении обломков БПЛА

Президент Румынии Клаус Йоханнис проинформировал союзников по Североатлантическому альянсу об обнаружении обломков беспилотника, передает ТАСС.

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«По мере того, как расследование принесет новые доказательства, мы сможем сделать следующие шаги», - сказал политик.

Сообщения об обнаружении элементов российского дрона в Румынии появились в среду, 6 сентября. Отмечается, что элементы БПЛА нашли рядом с границей с Украиной.

Президент Румынии ранее опровергал информацию о падении на территории страны обломков российских беспилотников, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиНАТОРумыния

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