Молдавия проведет совместные учения с США и Румынией

Ожидается, что учения пройдут с 10 по 22 сентября, в них примут участие порядка 500 военных. В мероприятии задействуют техническое подразделение, артиллерийские системы Национальной армии и легкое оружие, уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что цель учений — повышение оперативной совместимости армий их участников. Они вписываются в планы подготовки армии Молдавии на текущий год, добавили в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что грядущие армяно-американские военные учения вызывают настороженность. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

