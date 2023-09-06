Молдавия проведет совместные учения с США и Румынией
Минобороны Молдавии сообщило о грядущих комбинированных военных учениях на своей территории совместно с Румынией и США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ожидается, что учения пройдут с 10 по 22 сентября, в них примут участие порядка 500 военных. В мероприятии задействуют техническое подразделение, артиллерийские системы Национальной армии и легкое оружие, уточнили в оборонном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что цель учений — повышение оперативной совместимости армий их участников. Они вписываются в планы подготовки армии Молдавии на текущий год, добавили в министерстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что грядущие армяно-американские военные учения вызывают настороженность. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru