Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе с Украины
Румынские власти рассматривают вопрос об открытии хаба для подготовки летчиков, в том числе с Украины, пилотированию на истребителях F-16. Об этом сообщается на сайте президентской администрации.
Отмечается, что в ходе заседания Верховного совета обороны Румынии обсуждалось участие государства в трансатлантическом проекте. В релизе сообщается, что на территории Румынии откроют хаб для обучения летчиков. Подчеркивается, что там будут тренироваться румынские летчики, а позже структура будет открыта и для летчиков из партнеров НАТО, «в том числе с Украины».
Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявил, что Запад не собирается поставлять Киеву истребители F-16. По его словам, чтобы освоить управление этими истребителями, требуется минимум пять лет, а у Запада и Украины нет этого времени, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru