Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе с Украины

Отмечается, что в ходе заседания Верховного совета обороны Румынии обсуждалось участие государства в трансатлантическом проекте. В релизе сообщается, что на территории Румынии откроют хаб для обучения летчиков. Подчеркивается, что там будут тренироваться румынские летчики, а позже структура будет открыта и для летчиков из партнеров НАТО, «в том числе с Украины».

Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявил, что Запад не собирается поставлять Киеву истребители F-16. По его словам, чтобы освоить управление этими истребителями, требуется минимум пять лет, а у Запада и Украины нет этого времени, сообщает «Радиоточка НСН».

