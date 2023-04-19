Румыния готовится ввести ограничения на продукты с Украины

Бухарест рассматривает возможность введения ограничительных мер из-за наплыва агропромышленной продукции с Украины, заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, сообщает «МК».

По словам главы румынского правительства, это касается не только зерна, но и подсолнечного масла, меда, мяса курицы и молока.

СМИ: кабмин Словакии временно запретит импорт украинского зерна

«Эти меры принимаются с уважением регламента Евросоюза с целью поддержать местных фермеров», - уточнил премьер-министр Румынии.

Ранее стало известно, что Болгария с 24 апреля запретит поставку продуктов с Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМолочная ПродукцияПродуктыРумыния

Горячие новости

Все новости

партнеры