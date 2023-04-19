Румыния готовится ввести ограничения на продукты с Украины
Бухарест рассматривает возможность введения ограничительных мер из-за наплыва агропромышленной продукции с Украины, заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, сообщает «МК».
По словам главы румынского правительства, это касается не только зерна, но и подсолнечного масла, меда, мяса курицы и молока.
«Эти меры принимаются с уважением регламента Евросоюза с целью поддержать местных фермеров», - уточнил премьер-министр Румынии.
Ранее стало известно, что Болгария с 24 апреля запретит поставку продуктов с Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru