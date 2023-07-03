Руководство Палестины объявило о прекращении всех контактов с Израилем
Власти Палестинской автономии приняли решение прекратить все контакты с Израилем и сократить сферы, в которых стороны координируют вопросы безопасности, передает ТАСС.
«Принято постановление о прекращении всех контактов и встреч с израильской стороной и дальнейшем снижении уровня координации в сфере безопасности», - говорится в документе, принятом на экстренном совещании в столице Палестины Рамалле.
Официальный представитель руководства автономии Набиль Абу Рудейна обвинил Израиль в невыполнении договоренностей о координации. Он назвал соглашения бесполезными и более не существующими.
В ночь на понедельник армия Израиля начала операцию в городе Дженин и лагере палестинских беженцев. В Рамалле заявили о гибели восьми человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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