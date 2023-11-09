Rudaw: на американской базе в Ираке начался пожар после атаки дрона
9 ноября 202322:28
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, утверждает иракский телеканал Rudaw.
По информации СМИ, заминированный дрон атаковал базу Харир. После падения и детонации на территории объекта начался пожар.
Ответственность за нападение взяли на себя шиитские группировки Ирака. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
В четверг, 9 ноября, патруль армии США подвергся нападению в районе иракского города Мосул. На пути следования американских военных произошел взрыв, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru