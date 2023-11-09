Rudaw: на американской базе в Ираке начался пожар после атаки дрона

Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, утверждает иракский телеканал Rudaw.

При атаках на военные базы США на Ближнем Востоке пострадали 45 человек

По информации СМИ, заминированный дрон атаковал базу Харир. После падения и детонации на территории объекта начался пожар.

Ответственность за нападение взяли на себя шиитские группировки Ирака. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В четверг, 9 ноября, патруль армии США подвергся нападению в районе иракского города Мосул. На пути следования американских военных произошел взрыв, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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