Rudaw: на американской базе в Ираке начался пожар после атаки дрона

По информации СМИ, заминированный дрон атаковал базу Харир. После падения и детонации на территории объекта начался пожар.

Ответственность за нападение взяли на себя шиитские группировки Ирака. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В четверг, 9 ноября, патруль армии США подвергся нападению в районе иракского города Мосул. На пути следования американских военных произошел взрыв, передает «Радиоточка НСН».

