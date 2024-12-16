Сопредседатель АдГ допустил выход Германии из НАТО
16 декабря 202403:02
Германия перестанет быть членом Североатлантического альянса, сообщил изданию Welt сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
По его словам, НАТО обязано уважать интересы всех стран Европы, в том числе России. Крупалла также призвал власти ФРГ признать победу России над Украиной.
Ранее в Германии назвали неактуальным вопрос отправки войск на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru