Сопредседатель АдГ допустил выход Германии из НАТО

Германия перестанет быть членом Североатлантического альянса, сообщил изданию Welt сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

По его словам, НАТО обязано уважать интересы всех стран Европы, в том числе России. Крупалла также призвал власти ФРГ признать победу России над Украиной.

Ранее в Германии назвали неактуальным вопрос отправки войск на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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