RT потребовала через суд отменить запрет на вещание в Германии

Немецкий регулятор 2 февраля запретил вещание RT на немецком языке на сайте и приложении, спутнике Eutelsat, Smart TV, платформе «Одиссей».

«Представители MABB утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО "ТВ-Новости" из Москвы. Высказываемые MABB домыслы не имеют отношения к действительности», — говорится в заявлении в Telegram-канале RT.

Продакшен-компания рассчитывает, что суд отменит неправомерное решение регулятора.

