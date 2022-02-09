RT потребовала через суд отменить запрет на вещание в Германии

Компания RT DE Productions обратилась в Административный суд Берлина, потребовав отменить решение регулятора MABB о запрете на вещание в Германии канала RT DE. Об этом сообщает RT.

Германия запретила вещание в стране телеканала «Russia Today»

Немецкий регулятор 2 февраля запретил вещание RT на немецком языке на сайте и приложении, спутнике Eutelsat, Smart TV, платформе «Одиссей».

«Представители MABB утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО "ТВ-Новости" из Москвы. Высказываемые MABB домыслы не имеют отношения к действительности», — говорится в заявлении в Telegram-канале RT.

Продакшен-компания рассчитывает, что суд отменит неправомерное решение регулятора.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:СудТелеканалыГермания
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