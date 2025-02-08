«Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море

В Балтийском море был поврежден подводный кабель «Ростелекома», передает РБК со ссылкой на госкомпанию.

СМИ: Поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией

Повреждение кабеля не повлияло на абонентов, ведутся восстановительные работы.

Ранее стало известно, что в Финском заливе российское судно начало ремонт оборвавшегося там кабеля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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