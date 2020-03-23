Россиянку задержали в Черногории за фейки о коронавирусе
В Черногории полиция задержала 35-летнюю гражданку России по обвинению в распространении в соцсетях недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в республике.
По данным местной полиции, россиянка разместила в соцсетях пост, в котором обвинила власти страны в сокрытии истинных масштабов распространения COVID-19.
В частности, она заявила о тысяче зараженных и шестерых погибших. При этом она отметила, что республики ждет судьба Италии, где от коронавируса скончались около 5,5 тыс. человек.
Отмечается, что россиянка была задержана в Тивате. Ей предъявлено обвинение в разжигании паники.
В свою очередь Следственный комитет России сегодня инициировал доследственную проверку по факту обнародования недостоверных данных о числе инфицированных коронавирусом в стране, сообщила пресс-служба ведомства.
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