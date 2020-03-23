СК начал проверку по фейкам о заражённых коронавирусом в России

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту обнародования недостоверных данных о числе инфицированных коронавирусом в Российской Федерации. Как сообщает СК, проверка организована по статьям «искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «клевета».

Как отмечают в комитете, неверные сведения целенаправленно распространяются для усиления паники в обществе. Виновным в тиражировании таких фейков может грозить штраф от 300 тысяч до 3 миллионов рублей, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет, передает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор начал по требованию Генпрокуратуры ограничивать доступ к страницам с недостоверной информацией о коронавирусе. По последним данным оперативного штаба, в России официально диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов непосредственно от коронавируса не зафиксировано.

