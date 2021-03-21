Россиянку избили в отеле Стамбула

47-летнюю россиянку избили в одном из отелей Стамбула, сообщает газета Sabah.

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Женщина познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу в социальных сетях. В середине марта она прилетела в Стамбул для личной встречи с ним. Они поселились в отель, где между ними возникли разногласия. На фоне ссоры Мутлу избивал россиянку на протяжении нескольких дней.

В настоящее время генконсульство РФ в Стамбуле оказало помощь женщине. Сотрудник генконсульства неоднократно посетил россиянку в больнице. Тем временем, нападавший задержан.

В Москве двое злоумышленников проникли в квартиру пенсионерки под личиной работников газовой службы, после чего жестоко избили пожилую горожанку.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ИзбиениеТурция
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