Россиянку избили в отеле Стамбула
47-летнюю россиянку избили в одном из отелей Стамбула, сообщает газета Sabah.
Женщина познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу в социальных сетях. В середине марта она прилетела в Стамбул для личной встречи с ним. Они поселились в отель, где между ними возникли разногласия. На фоне ссоры Мутлу избивал россиянку на протяжении нескольких дней.
В настоящее время генконсульство РФ в Стамбуле оказало помощь женщине. Сотрудник генконсульства неоднократно посетил россиянку в больнице. Тем временем, нападавший задержан.
В Москве двое злоумышленников проникли в квартиру пенсионерки под личиной работников газовой службы, после чего жестоко избили пожилую горожанку.
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